身價18億莎朗史東出席活動，自曝因「銀行事件」損失一半財產。（圖／美聯社）

美國矽谷銀行上周無預警倒閉，引發金融市場蝴蝶效應。殊不知，市場動盪也燒到好萊塢名人，現年65歲的「性感女神」莎朗史東（Sharon Stone）16日出席一場活動意外透露，受到銀行事件的影響，她損失了一半的財產。

好萊塢莎朗史東是不少人心中的性感女神，且在公益活動也十分活耀，長期大力支持乳癌研究，努力推廣人們對其有進一步的認識，她16日前往比佛利山莊，接受「女性癌症研究基金會」頒發的「勇氣獎」表揚。

領獎時，莎朗史東流著淚鼓勵人們踴躍捐款，哽咽表示「我知道要學會用簡訊捐款很困難，我自己也是科技白癡，但我還可以XXX寫一張支票」、「這也是一種勇氣，我知道發生了什麼，因為銀行事件，我損失了一半的財產，但這不代表我不能在這裡」。

莎朗史東雖然未具體透露「銀行事件」的具體細節，引發外界聯想，可能是近期沸沸揚揚的矽谷銀行倒閉事件，以及後續一系列金融市場動盪。據悉，莎朗史東身家約6000萬美元（折合新台幣約18.3億）。

莎朗史東曾在2001年進行良性腫瘤切除手術，她說，過去曾被告知罹患乳腺癌，因為腫瘤比她的乳房還大，當時她告訴醫生「如果開刀後確定是癌症，可以將乳房切除沒關係，胸部不能定義我」。最終確定不是乳癌。

此外，莎朗史東提到今年2月逝世的弟弟，「這對任何人都很不容易，是段很艱難的時期，但我要說的是，我不會讓一些政客告訴我能做什麼或不能做什麼，或是我生命的價值為何，所以為你的價值站起來，我肯定，這就是勇氣」。