裕隆日產公司為支持政府培育技術人才，捐贈1輛Nissan Leaf電動車及2組新式汽車引擎。(中彰投分署提供)

裕隆日產公司為支持政府培育技術人才，捐贈1輛Nissan Leaf電動車及2組新式汽車引擎，由勞動力發展署中彰投分署阮啟釧副分署長（中）代表接受。(中彰投分署提供)

因應全球推動淨零排碳，近幾年電動車發展快速，連帶影響車輛維修市場發展，為幫助維修人員能了解電動車相關知識、滿足此類人才需求，勞動力發展署中彰投分署近年來在職訓中導入電動車檢修課程，而裕隆汽車更接連捐贈電動車、新式引擎，讓學員能透過實作更了解電動車發展。

幫助政府職訓課程能延伸到電動車領域，培養業界所需人力，裕隆日產汽車公司捐贈1輛Nissan Leaf電動車、2組新式汽車引擎給勞動力發展署中彰投分署，提供學員實習使用，分署長劉秀貞感謝企業支持政府人才培育，也強調，將因應產業發展趨勢，持續提供民眾多元職訓課程。

劉秀貞指出，中彰投分署多年來致力於培育汽車修護專業技術人才，近幾年因電動車市占率逐漸攀升，也導入相關課程到職訓中，藉以培養企業所需人才；裕隆汽車連續2年捐贈電動車及新式科技汽車引擎，更持續聘用分署職前訓練結訓學員，是產學訓合作的夥伴，與分署攜手為培育青年人才而努力。

裕隆日產汽車代表廖一山說，透過捐贈電動車及全球首創量產VC-TURBO可變壓縮比引擎，盼幫助職訓學員了解汽車產業最新技術，也能提升訓練成效；而在捐贈時，公司也派出技術專家介紹電動車未來發展趨勢、汽車新式科技等，盼藉由業界實務觀點，讓學員對汽車產業有更深入了解。

中彰投分署強調，隨著電動車普及化，相關維修保養人才的需求也增加，目前中彰投分署已開設電動車相關檢修職前訓練班或在職進修訓練。