台系IC設計廠在高速傳輸領域具有領先地位，有鑑於在去年歐盟強制要求電子裝置統一採用USB-C作為通用充電介面設計，預期蘋果旗下的iPhone今年可望推出以USB-C為充電介面的新機。隨著充電效率的提升以及通用接頭的便利性，看好iPhone 8以前機種用戶及等待更換介面而未選購iPhone 14系列的消費者將成為主力客群，另外，亦可吸引他牌手機消費者轉換陣營。

隨消費者要求越發輕薄筆電，廠商導入USB-C整合複雜接頭並節省空間，2022年USB-C於筆電的滲透率已達95.8%，且隨高速傳輸及充電效率需求提升，USB4及Thunderbolt4介面也已陸續推出，規格世代交替及高頻高速傳輸需求下，高速傳輸廠可望受惠。

除蘋果iPhone帶動USB-C商機對半導體高速傳輸貢獻商機外，ChatGPT掀起AI熱潮，進一步帶動AI伺服器趨勢。伺服器為高速傳輸重要應用之一，在英特爾及AMD積極推動下，PCIE5.0已於新平台採用且逐漸放量，為因應伺服器所需要的龐大算力及高速傳輸需求，預計將迎來換機潮。

法人認為，儘管消費性電子需求疲弱，然隨晶片效能增加及資料量放大，高速傳輸的需求只增不減，高速傳輸介面的規格升級及替換將成趨勢，台高速傳輸IC設計廠具領導地位，未來營運樂觀看待，也點出相關概念股譜瑞-KY、祥碩、威鋒電子以及創惟等。