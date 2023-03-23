中租控股表示，若依營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長5％、-8％及1％。
中租-KY前二月每股稅後純益2.61元
中租控股23日公告2月單月自結合併稅後純益新台幣20.5億元，較去年同期減少3％，每股稅後純益(EPS)為1.30元，累計前2月合併稅後純益為新台幣41.3億元，年減3％，累計每股稅後純益(EPS)為2.61元，中租控股表示，若與元月相較，2月獲利略減1％，主要係合併營收受計息日減少影響。
中租控股23日公告2月單月自結合併稅後純益新台幣20.5億元，較去年同期減少3％，每股稅後純益(EPS)為1.30元，累計前2月合併稅後純益為新台幣41.3億元，年減3％，累計每股稅後純益(EPS)為2.61元，中租控股表示，若與元月相較，2月獲利略減1％，主要係合併營收受計息日減少影響。
中租控股表示，若依營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長5％、-8％及1％。
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