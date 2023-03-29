林宜賢亦提醒，建議企業密切關注有關BEPS 2.0專案之後續動態，並追蹤OECD、G20及歐盟針對全球最低稅負制之全球租稅變化趨勢，以評估對自身業務之潛在衝擊。

林志仁歸納，因應全球稅改挑戰，建議跨國集團評估編製及申報稅務資訊申報表及歐盟公開國別報告所需時間成本、集團內部資料蒐集、整合及現有系統的效率及完整性是否足以因應相關申報需求，並考慮針對重大跨國關係企業交易申請雙邊預先訂價協議，以降低稅負不確定性，定期檢視稅務風險並進行必要調整。