林宜賢亦提醒，建議企業密切關注有關BEPS 2.0專案之後續動態，並追蹤OECD、G20及歐盟針對全球最低稅負制之全球租稅變化趨勢，以評估對自身業務之潛在衝擊。
林志仁歸納，因應全球稅改挑戰，建議跨國集團評估編製及申報稅務資訊申報表及歐盟公開國別報告所需時間成本、集團內部資料蒐集、整合及現有系統的效率及完整性是否足以因應相關申報需求，並考慮針對重大跨國關係企業交易申請雙邊預先訂價協議，以降低稅負不確定性，定期檢視稅務風險並進行必要調整。
經濟合作暨發展組織（OECD）針對BEPS 2.0支柱陸續發布相關指引並進公開意見徵詢。安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢暨移轉訂價服務執業會計師林宜賢指出，面對全球稅改的租稅環境變化，企業應儘早檢視集團移轉訂價政策及利潤分配情形、追蹤確認集團所在之租稅管轄區是否採用 合格當地最低稅負制（QDMTT）及其對租稅減免措施之影響，進而評估對集團金流的影響。
林宜賢亦提醒，建議企業密切關注有關BEPS 2.0專案之後續動態，並追蹤OECD、G20及歐盟針對全球最低稅負制之全球租稅變化趨勢，以評估對自身業務之潛在衝擊。
林志仁歸納，因應全球稅改挑戰，建議跨國集團評估編製及申報稅務資訊申報表及歐盟公開國別報告所需時間成本、集團內部資料蒐集、整合及現有系統的效率及完整性是否足以因應相關申報需求，並考慮針對重大跨國關係企業交易申請雙邊預先訂價協議，以降低稅負不確定性，定期檢視稅務風險並進行必要調整。
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