國民黨立委陳以信今（4）日表示，這次前總統馬英九在大陸訪問時公開大談「中華民國」、「中華民國憲法」，向大陸民眾說明憲法增修條文區分「自由地區」與「大陸地區」的意義，這是直接在大陸土地上宣揚中華民國的存在，意義已勝過馬習會時在全球面前展現的「一中各表」。

陳以信認為，馬身為卸任國家元首，能在中共面前，在大陸土地上大談中華民國，這在兩岸關係上史無前例具有重要意義。

陳以信說明，2015年新加坡馬習會時他以總統府發言人隨行，見證馬前總統與大陸領導人習近平在「九二共識」基礎下，以相互對等平起平坐互稱先生的做法，在全球數千媒體前展現「一中各表」的具體存在，顯示兩岸之間存有化解敵意和平相處的可能，那是兩岸關係自1987年開展以來的最高潮。

陳以信指出，這次馬前總統訪陸暢談中華民國，代表不容中共繼續無視中華民國，也是告訴中共只有正視中華民國的存在，才是未來繼續開展兩岸關係的良好基礎。陳以信強調，馬前總統此舉最不簡單之處，就是如果易地而處，今天若是習近平在台灣大談中華人民共和國，設想在台灣會引起多大政治衝擊？這就是馬此行所為深具勇氣與智慧的地方。

至於陸委會認為「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」符合中華民國憲法。陳以信斥陸委會才是違反憲法自失國格的說法，他指出根據中華民國憲法，中華民國不可能承認中華人民共和國，這是連行政院長陳建仁在立法院答詢都承認的政府立場，為何陸委會竟能主動承認中華人民共和國的主權地位？陸委會的說法才是違憲違法，如果陸委會可以承認中華人民共和國的存在，那陸委會就該被裁撤併入外交部算了。