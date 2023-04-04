吳慷仁（中）、庹宗華、侯彥西劇中檢調聯合辦案。（Netflix提供）

《模仿犯》在全球19地區入榜。（摘自《模仿犯》臉書〉

吳慷仁、庹宗華劇中分別飾演檢察官與資深刑警，尤其偵辦連續殺人案。（Netflix提供）

吳慷仁、庹宗華劇中飾演檢察官郭曉其，負責偵辦連續殺人案。（Netflix提供）

由吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、夏騰宏、江宜蓉等人主演、林心如特別演出、老戲骨陳博正與游安順精湛客串的Netflix華語懸疑影集《模仿犯》，3月31日在全球190國家地區上線，上線第3天就衝上台灣熱門第一，擠下稱霸近1個月的韓劇《黑暗榮耀》，4日更繼續傳捷報，除了台灣，在泰國、香港也榮登第1名，在全球19個收視地區同時登榜，觸角甚至延伸到中東及中南美市場，打破《華燈初上》、《誰是被害者》等華語影集曾創下的收視紀錄，是台劇跨向國際市場的一大突破！

由瀚草文創與南方電影攜手打造的《模仿犯》，改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，此次落地華語市場在地改編，劇情以一場連續殺人命案做為故事起源，透過90年代媒體的力量把所謂的「惡」散播至每個人的心中，在社會價值觀紛飛混亂的狀態，躲藏在幕後的兇手徹底展現出「罪惡背後，藏著最惡」，多次挑釁檢警、司法體制，假他人之手一點一滴摧毀社會秩序與和平。

對於《模仿犯》締造的佳績，製作人曾瀚賢在臉書難掩喜悅發文：「好好爬山，希望能看到不同風景！交換想像力和價值觀。」另一製作人湯昇榮接受本報訪問時表示，這對他們來說無疑是一趟奇幻旅程，「突然一下子很多國家都可以看到這部戲，包括我們幾乎沒想到的國家，例如中南美的巴哈馬、牙買加以及巴林、卡達、科威特等中東國家，以前Netflix上過這麼多台劇，進榜國家大概都不超過8個，可能觀眾也一次次在累積對台灣戲劇的想法，加上這類型與題材的影集，確實比較能聚集全球的觀眾，因此直接推到這麼高的高度，台灣電影之前有《咒》，台劇則還沒有。」

雖然謙稱沒想過會有這樣的好成績，但湯昇榮坦言這一直是他和曾瀚賢多年來努力的目標，從《麻醉風暴2》開始，到《我們與惡的距離》、《誰是被害者》、《茶金》，一路走來就是這樣自我期許，希望把台劇做到高度質與量，加上OTT平台也給很多機會，讓觸礁延伸，目標就是要對接全球市場，「這是Netflix的台劇從來沒有過的新氣象，希望一周後這部作品能突破更高的高度，讓更多國家看到、繼續擴散。這是一個很好的啟動，把台劇的質量推展到新的地方。」昨晚製作團隊看到這成績，「有種在台灣玩全球股票的Fu！希望不是第一次！」

他說前一晚有跟男主角吳慷仁分享這個好消息，吳慷仁回他「太棒了，真的給大家希望，一個很好的鼓勵」。吳慷仁也在臉書發長文感謝，透露心中的悸動難以言喻，坦言《模仿犯》已榮登他「心裡的最難拍」。