香港經濟通通訊社報導，2月美元交易使用量由上月的40.12％，提升至41.1％的水準，位居第一。2月歐元使用量由上月的37.88％，往下降至36.43％。

另外，2月英鎊使用比重由上月的6.57％，提升至6.58％的水準。日圓為2.98％，上月為3.15％。瑞郎為0.86％，上月為0.89％。加幣為1.72％，上月為1.7％。澳幣為1.43％，上月為1.3％。