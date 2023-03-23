香港經濟通通訊社報導，2月美元交易使用量由上月的40.12％，提升至41.1％的水準，位居第一。2月歐元使用量由上月的37.88％，往下降至36.43％。
另外，2月英鎊使用比重由上月的6.57％，提升至6.58％的水準。日圓為2.98％，上月為3.15％。瑞郎為0.86％，上月為0.89％。加幣為1.72％，上月為1.7％。澳幣為1.43％，上月為1.3％。
環球銀行金融電信協會（SWIFT）公布的人民幣月度報告和數據統計顯示，2月人民幣交易使用比重從上月的1.91％，提升至2.19％，2022年同期為2.23％。同時，全球交易使用量排名為第五位。
香港經濟通通訊社報導，2月美元交易使用量由上月的40.12％，提升至41.1％的水準，位居第一。2月歐元使用量由上月的37.88％，往下降至36.43％。
另外，2月英鎊使用比重由上月的6.57％，提升至6.58％的水準。日圓為2.98％，上月為3.15％。瑞郎為0.86％，上月為0.89％。加幣為1.72％，上月為1.7％。澳幣為1.43％，上月為1.3％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。