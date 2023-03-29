近期全球股市轉趨震盪整理，但攸關人類與社會福祉的長期趨勢並未停下腳步，減碳與淨零排放即為其中最重要的發展趨勢。投信法人指出，減碳在三大驅動因子：政策監管、科技及消費者行為改變的帶動下，長線成長前景良好。隨著減碳淨零已成為全球政府、企業與投資者共識，建議可趁近期股市拉回時進場布局。

晉達環球策略基金－環球環境基金經理人Graeme Baker表示，聯合國政府間氣候變化專門委員會曾提出警告，為了防止數百萬人死於氣候變化，世界必須將全球暖化限制在1.5°C以內，惟以目前全球的投資金額來說，仍不足以達成此一目標。根據統計，至少每年需投入4.3兆美元年度資金，或是在2030年以前以20％的年增率增加，以避免氣候變遷造成的嚴重影響。

Baker指出，整體而言，減碳趨勢是由三大驅動因素所帶動，包括政策監管、科技改變及不斷轉變的消費行為。首先在政策面，依據歐盟委員會聯合研究中心全球大氣研究溫室氣體排放資料庫（EDGAR）統計，在2021年底，淨零承諾（包括政策、宣言、承諾和提案）佔全球排放量的比例已高達83％；2022年最大的政策發展是美國通過「降低通膨法案」，但政策面的挹注不僅於此，包括2022年的「晶片與科學法案」以及2021年的「基礎設施投資和就業法」，均涵蓋與減碳趨勢相關的產業，估計美國聯邦政府每年花費在氣候變遷相關的金額為800億美元。

科技對於加速達成減碳淨零的目標亦有極高助益。由於俄烏戰爭導致能源價格提高，相關法令亦使生產綠色氫能（即採用可再生能源）的成本遠低於化石燃料，2022年煤炭與石化燃料的成本遠高於風力與太陽能的發電成本，進而增加政府開發潔淨能源系統的迫切性。事實上，統計顯示風力與太陽能發電量已經超越核能發電，且大陸所生產的再生能源產量已超越歐洲。

在消費者行為方面，調查顯示消費者在永續投資與減碳的相關搜尋量逐年攀升，顯示民眾對於氣候變遷的擔憂正在提高，而這也將改變消費行為，促使企業加速淨零排放。至於如何尋找被低估的公司？Baker認為，三個主要減碳主題存在被低估的公司，分別是可再生能源、電氣化，以及資源效率。

以可再生能源為例，投資人尚未了解過去10年隨著可再生能源成本下降，生產潔淨能源相對於石化燃料所產生的經濟效益究竟有多大，這正為整個可再生能源價值鏈創造投資機會。電氣化方面，電動車價值鏈的結構性成長非常強勁，包括製造專業連接器、智能汽車架構，以及電動車電池及相關組件的公司。