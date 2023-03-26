美國橋水基金創辦人、首席投資官導師、董事會成員達利歐（Ray Dalio）26日在北京舉行的中國發展高層論壇2023年年會上表示，巨額債務的貨幣化、財富和價值觀的鴻溝引發的巨大內部衝突，以及國際大國的衝突，這3種因素「正在推動所有時局的發生」。

澎湃新聞報導，達利歐認為，世界正處於「危險的邊緣」，可能會面臨3個「地震式」的劇變，「如果會發生的話，我們可能會見證我們一生中沒有看到過，但是歷史上發生過多次的改變國內和世界秩序的事情」，這3種力量幾年前就開始了，已經達到了危機點，正在推動所有時局的發生。

報導指出，達利歐所稱的3個劇變分別是，一是巨額債務的貨幣化，即各國央行通過印鈔，發行貨幣來購買這些債務；二是財富和價值觀的鴻溝引發的巨大內部衝突；三是國際大國的衝突。達利歐認為，現在這3種因素都在以1930年至1945年以來最大的程度出現。

達利歐認為，很多指標如實際人均收入、人均壽命、營養水準，從長遠來看，由於生產力的提高，尤其是技術的提高，情況會大大改善。這種上升趨勢的進化過程中存在巨大的周期性波動，而這些周期性波動由短周期組成，它們相互影響，會形成大周期。這種大週期就是所謂的「好年景」和「壞年景」，此外，導致這種大周期的事件並不是根據時間線發生的，而是由因果關係決定，因此，它們的發生並非註定，而是可以管理的。

達利歐進一步強調，很多時候，許多短周期累積形成大的長周期的過程中，債務率上升，負債變得太大而無法維繫時，就會導致債務減記和貨幣化巨額債務。同時，伴隨金融經濟周期，還有各國內部的政治周期，以及國家之間的地緣政治周期，歷史表明，當這3種力量同時疊加時，就會導致動盪的過渡時期，往往會導致巨大的國內和世界秩序的劇變。

達利歐指出，自1945年上一次新的世界秩序、貨幣秩序建立以來，也可以叫做美國和美元的世界秩序建立以來，到現在已經經歷了12.5個短周期，積累到現在形成一個大的債務周期，現在的債務占GDP的比重已經相當高，這時央行包括美聯準會就開始收緊貨幣政策，來應對通貨膨脹，使得市場開始發生裂縫，而經濟也開始出現疲軟。

達利歐認為，我們現在進入到一個大的國際地緣政治周期，「我希望的是世界的智慧、克制和理解，世界能夠繼續保持和平和繁榮」。