廣越2022年合併營收200.65億元、年增達54.09％，營業利益15.21億元、年增達1.22倍，配合業外收益躍增50.28％助攻，歸屬母公司稅後淨利11.76億元、年增達86.54％，每股盈餘11.38元，均創歷史新高。毛利率16.28％、營益率7.58％，分創近4年、近3年高點。

廣越董事會決議擬配發每股現金股利6.8元、為近3年高點，但盈餘配發率約59.75％，為近8年低點。以28日收盤價115元計算，現金殖利率達約5.91％。公司將於6月15日召開股東常會，全面改選董事。

廣越2023年前2月自結合併營收17.52億元、年減14.95％，仍創同期次高。展望後市，吳朝筆表示，受貿易戰及通膨影響，去年下半年起客戶開始調節庫存，下單動能趨緩，將反應在今年出貨量上，各產品別中以運動產品表現較差，戶外品牌客戶需求則持穩。

吳朝筆指出，四大客戶中以愛迪達（Adidas）及NIKE表現較差，今年訂單需求分別減少3成及2成，對廣越影響較大。不過，六大中型潛力客戶中的Under Armour及New Balance今年需求分別增加20％及1.5倍，可填補部分缺口。

吳朝筆強調，今年生意目前看來沒有原來想的那麼差，預期3月起營收年減幅將在1城內，第二季恢復年成長，下半年則因基期較高而將出現年衰退。整體而言，預估今年營收約下滑1成，但在訂單平均售價（ASP）有撐下，毛利率及營益率有望逆勢回升。

因應市場需求減少，廣越今年擴廠幅度有所修正，吳朝筆表示預計僅擴產6條線。不過，觀察近期客戶下單概況，預期銷售庫存量已谷底翻身，且公司開發不少明年訂單，已嗅到明年將有反轉氣象，明年擴產會相對較多，尤其看好六大中型客戶需求將明顯成長。