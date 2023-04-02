《財訊》報導指出，今年初上映的《灌籃高手》電影，再度喚起觀眾對於高中籃球賽的熱情；然而真實的熱血場面，每年都在台北小巨蛋上演。近年來觀看人數屢創新高的高中甲級籃球聯賽（HBL），更已成為許多高中生的經典回憶；每逢總決賽時刻，現場上萬人的加油吶喊聲，幾乎掀翻台北小巨蛋的屋頂。

回饋學生客戶 10年不間斷

在緊張刺激的賽事中，觀眾總會留意到球場兩邊底線上印著紅色的公司招牌：「創見資訊」，相當醒目。其實，這4個字不只是在總決賽的台北小巨蛋裡看得到，從賽季一開始的資格賽場地，不管是主辦單位或者校方，都會主動地把底線位置留給了創見資訊。

「我們有革命情感了，即使沒有特別要求，底線的位置永遠都是留給創見；很多企業都想搶，都搶不到。」記憶體模組廠創見資訊董事長束崇萬，對《財訊》採訪團隊透露，「球場兩旁中間的廣告位置，都會有不同的企業看板換來換去，但就是不會動我們的底線。」談起10年前創見如何成為高中甲級籃球聯賽第一家贊助企業，一向低調的束崇萬興致高昂。

根據《財訊》報導，今年高中甲級籃球聯賽於3月12日畫下句點。根據主辦單位統計，去年整個賽季包含線上線下的觀看高達2400萬人次，並不輸給國際大型運動賽事，今年的觀看人數一樣可期。這樣的收視表現，是束崇萬當初始料未及，因為10年前之所以成為甲級籃球聯賽的第一家贊助企業，純粹是為了回饋創見的客戶（高中生），讓他們有經費辦活動，也算是一種社會責任。

束崇萬回憶說，以前高中的運動賽事，政府並沒有出錢補助，由於沒經費辦活動，10年前當時高中校長協會主動找上創見資訊的行銷處，然後由主席校長親自洽談，表達想要舉辦全台灣的高中籃球比賽的想法，「我們就是支持他們的想法，第一次贊助經費是200萬元，並於2012年正式簽合約，之後贊助就沒有停過，每年的贊助經費增加為400萬元」。

贊助黑豹旗 穿廊滿滿回憶

《財訊》分析，高中校長協會選擇創見，其實就是從台灣眾多科技品牌當中尋求支持。當時，企業界還不盛行運動行銷，創見也就成為高中甲級籃球聯賽企業贊助的始祖。束崇萬說，一開始贊助的時候，即使進入總決賽也都沒什麼人在看，但到了第4、5年，關注度愈來愈高，因此才決定把4強賽的場地移師到更高規格，能容納11000人的台北小巨蛋。