雲林縣政府與和泰集團23日在麥寮鄉北堤海岸聯合舉辦「淨灘減塑全台總動員」，縣長張麗善表示縣府每季定期舉辦海洋清理維護府級平台會議，針對海岸清理維護工作進行檢討，同時推動「雲林縣海岸環境清潔認養辦法」，目前共有12個企業、民間團體加入，公私協力共同珍愛台灣這片土地。

張麗善在縣環保局長張喬維陪同下，與南都汽車服務部長蔡孟哲、麥寮鄉公所、環保志工、海巡人員等100餘人，一起清除打包海漂垃圾及海灘垃圾，不少民眾全家動員，帶著孩子扎根淨灘減塑理念，為海洋及海岸環境維護盡一分心力，眾人共清理出一般廢棄物418公斤。

張麗善說，雲林縣積極維護海岸環境，近2年來共進行735次淨灘作業，動員9305人次，清理約3400公噸廢棄物。縣府並每季定期舉辦海洋清理維護府級平台會議，邀中央與地方9個權管單位，檢討海岸清理維護工作，包含定期巡檢維護及強化民眾通報7日內清理作業，民眾通報髒亂熱點主動辦理巡檢作業。

張麗善提到，雲林縣推動「雲林縣海岸環境清潔認養辦法」，目前共有12個雲林縣企業、民間團體認養縣內海岸，希望社會各界持續踴躍認養，展現社會關愛、企業責任，扮演環境永續發展ESG中重要角色，促進全民響應淨灘行動，一起來維護海岸線，保護海洋生態。

張喬維指出，張縣長上任後很重視環保議題，雲林縣透過「全移動式垃圾機械分選產製 SRF系統」，把垃圾變黃金，做成燃料棒取代生煤。此次淨灘活動也結合社福工作，和泰集團「你淨灘、我捐款」，依參與淨灘人數捐款給弱勢團體，希望未來有更多企業持續關注環保與社福，共同達成SDGs各項目標。