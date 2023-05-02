我國航空客運量回升預估。（民航局提供／陳祐誠傳真）

世界各國放下新冠肺炎疫情往前邁進，航空客運量大幅回升，根據交通部民用航空局統計，歐洲、美國、中東、東南亞的航班量幾乎已回到疫情前的水準，恢復率最低的為兩岸與港澳航線，分別為47％和54％。民航局推估，樂觀情況客運量可在2025年回到疫情前水準。

民航局指出，2019年台灣各機場每周航班平均為2963班，至2022年9月國門開放前，每周僅460班，約為疫情前的16％。到今年4月，每周航班已回到1941班、約為疫情前的66％；若是到今年10月的班表，每周航班為2168班、約為疫情前的73％。

民航局統計，美洲線在星宇航空加入之下，每周航班恢復到疫情前的96％；歐洲線也受惠長榮航空開航慕尼黑和米蘭，每周航班達到疫情前的106％；中東線因土耳其航空增班，每周航班達到疫情前的108％；東南亞因多家新航空加入市場，且旅遊恢復快，每周航班量為疫情前的97％。

儘管日本是國人心目中旅遊目的地第一名，但因機場人力不足、日人國旅優惠等因素，班量僅有疫情前的79％；韓國線也只有疫情前的64％。

兩岸航線恢復率更低，疫情前每周有535班，現在每周僅251班、恢復率47％；港澳航線疫情前每周501班，目前每周為273班、恢復率54％。民航局指出，目前大陸航點除北京、上海、成都、廈門之外，廣州、深圳、杭州、南京也已復飛，中國國際航空也已申請5月17日起飛航重慶。

客運量部分，2019年為5992萬人次、2020年為888萬人次、2021年為102萬人次、2022年為578萬人次。民航局預估，今年客運量預估在2397萬至3600萬人次之間，樂觀情況可在2025年恢復到疫情前的5992萬人次，適度恢復則有望在2026年達到疫情前水準。