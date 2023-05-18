世界衛生大會（WHA）即將登場，但台灣迄今未收到邀請函，衛生福利部仍如期將於19日晚間將出發前往日內瓦。今（18）日適逢澳方與台衛生技術合作夥伴關係進行發表交流，衛福部次長周志浩表示，「澳洲今天以具體舉動，表達台灣以觀察員身份參與WHA的支持。」

衛福部今日下午舉行「澳洲與台灣衛生技術合作夥伴關係發表儀式」與會貴賓包含衛福部長薛瑞元、澳洲辦事處露珍怡代表、經濟部陳正祺次長等人，希望深化台澳雙方在生技、醫療產業的合作。

周志浩表示，台灣過去就和澳洲有深刻的合作關係，包括血液治療疾病製劑、流感疫苗研發、人工電子耳開發以及睡眠呼吸中止症研究等，未來會加深合作，提供優惠研發臨床試驗的資訊，例如有新設的公司如何扶植雙方、共同交流，讓雙方新設公司可以發展更好，增加生計投資環境，也加強大學研究機構交流。

由於世界衛生大會在即，澳洲是否力挺台灣加入WHA？周志浩表示，「澳洲今天就是一個非常具體的舉動，對我們表達台灣以觀察員身份參與WHA的支持。我相信他們這方面的支持，是他們國家一貫的政策，不管是在台灣或其他地方，我相信他們都是秉持這樣的精神在推動。」