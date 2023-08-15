小提琴家魏靖儀和名琴「姚阿幸-艾爾曼」有過一段淵源。（新象藝術提供／李欣恬台北傳真）

小提琴家魏靖儀將在10月與倫敦愛樂同台演出，預計使用史特拉底瓦里名琴「姚阿幸-艾爾曼」，他形容這把琴的音色，有如「頂級A5和牛」，「在高音的時候，入口即化，低音則是非常有韻味。」

來自台南的魏靖儀表示，他小時候就和「姚阿幸－艾爾曼」有一段淵源，他12歲時，曾在奇美董事長許文龍家裡看到這把琴，「那時董事長問我想不想試拉看看？我當時就被這把琴的音色吸引，是很甜美的聲音，低音也很渾厚，從12歲一直惦記著這把琴，現在借到琴演奏，我人生最大夢想成真了。」

「姚阿幸-艾爾曼 」（Joachim-Elman）曾是匈牙利小提琴家姚阿幸所有，1907年之後的使用者為俄籍小提琴家艾爾曼，也因此這把琴冠上了雙小提琴大師的名字。

「姚阿幸－艾爾曼」是在1948年轉入收藏暨鑑賞家布魯菲爾之手，1981年由捷克當代名小提琴家蘇克為期十年的珍藏使用，1991年再轉為奇美文化基金會珍藏。

奇美文化基金會長期以來蒐藏名琴並出借給具有潛力的音樂家與學子使用，此琴自蒐藏後未曾再次正式長期出借，更顯得這把1722年史特拉底瓦里名琴的備受矚目與珍稀。

魏靖儀和倫敦愛樂的搭檔演出將有兩場，第一場為10月10日，將演奏西貝流士的小提琴協奏曲，10月11日預計演奏聖桑的第三號小提琴協奏曲，地點皆在台北國家音樂廳。