南投國道6號國姓交流道著名的「橋聳雲天」園區，21日凌晨發現一名男子墜橋身亡，由於這已經是4年來第7起相同案件，農曆7月鬼門又剛開，另當地民眾毛毛。

根據警方調查，21日凌晨，勤務中心獲報國道6號西向17.1K處停放一部自小客車，駕駛行蹤不明，警消人員獲報後立刻前往搜尋。在橋聳雲天園區內一處水溝內，發現一民男子陳屍在該處，全身多處外傷。

經查身分後，確認是停放在國道上車輛的車主，目前警方已報請檢警相驗並通知家屬處理，但當地頻頻發生類似事故，讓民眾心裡感覺毛毛的。

近4年來，已經連續發生7件民眾墜橋故事，而且發生的地點、墜落的地點，幾乎都是一模一樣的翻版，確實讓當地民眾相當在意。

立委馬文君今天上午將召集高公局相關單位，前往事發點進行會勘，要求高公局提出具體的施作圍籬、防護網等相關防護措施，以保障民眾生命安全、也避免模仿效應產生。

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