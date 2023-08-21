南投縣國姓鄉福龜村70多歲婦人20日行經長壽派出所前人行陸橋，不慎墜橋身亡，不到24小時，距婦人墜橋處約1公里遠，名間鄉24歲男子從國六50公尺高國姓交流道墜落喪命，現在是俗稱鬼月的農曆7月，純樸鄉下地方接連發生2起墜橋意外，讓民眾直呼毛毛的。

報案人說，從人行陸橋墜橋身亡的婦人年約70多歲，疑似罹患失智症，當時他們聽到砰巨響，外出查看發現婦人疑從長壽派出所前、橫跨台14線的人行陸橋墜落，所幸當時車輛不多，婦人未被行經車輛輾過，立刻報警送醫，但婦人頭部重創不治，得知凌晨又有人從國姓交流道墜落喪命，現在又是鬼月，感覺毛毛的。

據了解，21日凌晨1時許，名間鄉24歲周姓男子開車上國道6號西行線國姓交流道匝道，將車輛停放在匝道路邊很久，高公局透過監視系統認為車輛停留太久不對勁，通報國道7隊埔里小隊前往了解，警員到場發現車上沒人，但車輛仍發動著，四處查看發現車主已墜橋喪命，初步尋訪男子有財務問題，詳細原因待調查釐清。

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