韓國登山實境節目《出發吧！吉力馬札羅》，由《山友都市女人們》製作團隊全新打造，邀請尹恩惠、Uie、孫浩俊、OH MY GIRL成員崔效定共組「萬能山友會」，挑戰登上5895公尺高、有「非洲屋脊」之稱的吉力馬札羅山，這是座人人都能挑戰，卻不是人人都能征服的山，為此在出發前進行登山訓練以加強團隊合作。

問及愛上爬山的原因，尹恩惠表示自己喜歡登山是因為爬完山後可以吃鍋巴燉雞粥，尤其在當下覺得食物最好吃，更許願攻頂吉力馬札羅山後，要在山上煮粥享用人間美味。崔效定本身是登山愛好者，喜歡抓繩索攀岩類活動，聽聞有機會登上人生中最高的山，直說一定要參加；曾為游泳選手的Uie也很愛爬山，總會加快腳步突破前一次的紀錄，為了這趟行程列了滿滿清單做足準備。孫浩俊則說「人在被逼到極限的狀況下就會露出本性」，笑言自己這次是來修身養性、交朋友，豈料得知夥伴是3個女生後感到無比茫然。

有網友曾提到尹恩惠、孫浩俊、Uie都很「怕生」，尹恩惠、Uie和崔效定分別是1到3代女團成員，彼此間還有些共同話題，而當孫浩俊走進集合地點，尹恩惠立刻笑出來：「他看起來最尷尬耶！」Uie看他坐立難安也忍不住爆笑出來。尹恩惠以年紀開啟話題，效定和Uie決定喊她姊姊，又因尹恩惠和孫浩俊同年，Uie看著孫浩俊調皮地對他喊「姊姊」，孫浩俊只能尷尬地點頭「就叫我姊姊吧！」

後續團隊分工也相當有趣，尹恩惠提議由孫浩俊當隊長，他連忙搖頭表示自己很被動，沒想到Uie自告奮勇當背工，讓身為唯一男性的孫浩俊苦笑「這不是顯得我很沒用嗎」，引眾人大笑，最後推舉經驗豐富的效定擔任忙內隊長，廚藝精湛的尹恩惠就負責餵飽大家。節目中尹恩惠親自下廚慰勞大家，從初次見面就開始調查其他成員的口味，一大早就去採買食材、燉高湯，美味料理獲得大家盛讚。儘管途中遇到不少狀況，無論是天候環境的變化，或是有人生病挨針、腳扭傷、甚至出現高山症，對成員們的身心都有著極大考驗，不過沿途的景色卻是難得一見，如果有機會一定要親身體驗。

《出發吧！吉力馬札羅》明（2日）起，每週六晚間10點在東森戲劇台播出。