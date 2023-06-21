患有阿茲海默症的花甲爺爺招呼前來用餐的客人。（杰德影音提供）

韓綜《歡迎光臨花甲食堂 第2季》由韓國名廚李連福和知名主持人宋恩伊領軍，延續第一季的精神，帶領4位被診斷阿茲海默症的中高齡「花甲」夥伴體驗餐廳外場店員的日常。本季加入了新的主持生力軍，包括以童星出身，演出過《擁抱太陽的月亮》、《Penthouse上流戰爭》中飾演暴發戶女兒珍妮的陳智熙，以及主持戀綜《我們結婚，好嗎？》並曾經營餐廳副業有聲有色的洪錫天，一起開張花甲食堂。

本季來到旅遊勝地濟州島的一家濱海景觀餐廳，主持群必須在短時間內傳授菜餚名稱和客人應對。面對這些花甲夥伴，宋恩伊直呼「既緊張又興奮」。在練習點菜過程中，扮演客人的宋恩伊打趣地向其中一位花甲爺爺說，請給我一杯酒，竟萬萬沒想到花甲爺爺拋出：「喝酒不好，你這樣會走不穩，等一下怎麼回家。」逗得宋恩伊趕緊改口大喊：「我會銘記在心！」

在開店前的行前準備時，一行人除了品味餐廳的佳餚，也輪番信心喊話。其中一名花甲爺爺也直接點名希望洪錫天能夠走出疫情的倒店衝擊，重新開張餐廳。此舉不只讓洪錫天備感窩心，也信心喊話：「我會加緊我的腳步，就從濟州島開始。」

開店首日，大夥滿心期待迎接每位到訪的客人。登門用餐的客人包羅萬象，從蜜月新婚夫婦、拖著嬰兒推車的一家四口、趕搭飛機的家庭，甚至連外國遊客都來用餐，十足考驗他們的應對能力。洪錫天也抓緊時間向其中一名花甲奶奶撒嬌喊：「都沒人點我的涼拌青木瓜，我好難過唷，你快去幫我推薦給客人啦。」讓在一旁的宋恩伊忍不住開玩笑回：「你幹嘛那麼小題大作啦！」在花甲奶奶的熱情推薦下，也成功說服客人加點涼拌青木瓜，讓洪錫天整個人在料理台愉悅地跳了起來。

本季也不乏多個暖心時刻，有一次花甲爺爺在練習過程中，不斷東張西望尋找自己的太太，作為主持群的「忙內」陳智熙也第一時間跳出來安撫爺爺，展現暖心的力量。陳智熙也在節目上坦承自己的爺爺在晚年就是罹患阿茲海默症，所以對這個議題相當重視，希望能藉由本節目帶領觀眾認識阿茲海默症，並珍惜與身邊親友相處的每一刻。即使面對下大雨、瓦斯用盡，甚至是忘了把客人點好的菜單交給內場等突發狀況，他們仍化險為夷，秉持「今天至少記得一位客人的餐點」的精神，並希冀傳遞用愛和耐心面對身旁患有阿茲海默症的人。

《歡迎光臨花甲食堂 第2季》於本周五（23日）起，每週五晚間6點30分於Lifetime頻道首播（中華電信MOD264台、四季線上影視81台、Hami Video電視館、DCTV全國數位有線電視 202台）。更多Lifetime韓國綜藝節目，亦可上中華電信MOD、Hami Video影劇館＋、friDay影音隨選收看。

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