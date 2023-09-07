33歲女星謝依霖因在節目中「1秒變格格」而走紅，又有著「Hold住姐」的別稱，而她自從到大陸出演《小時代》系列電影後，也在當地有了不俗的人氣。近期，她重返螢光幕時變瘦了不少，絕美模樣引發網友討論，還意外引發「身材焦慮」，她對此也妙吐4句回應了。

女星謝依霖近年與相識識15年的老公Green結婚，婚後育有1子1女，而她也將生活重心轉向家庭，淡出螢光幕。不過，近期她與在《小時代》中認識的好友楊冪一同參與綜藝《密室大逃脫》第五季的錄製，事後陸網上也有人PO出她的幕後花絮照，並大讚她的美貌

只見相關畫面中，謝依霖的下巴明顯變尖，整個人宛如瘦了一圈般，在微博上引發討論，不少網友紛紛大讚她的苗條身材，表示：「瘦了好多」、「妝容真的好美。」不過也意外引發身材焦慮，指出：「她是怎麼做到的，我怎麼都瘦不下來。」

對此，謝依霖在微博上回覆網友評論，表示：「沒事沒事」、「只是修圖下手重了點」、「大家放輕鬆」、「我還是我。」等字句，同時也一併曬出自己的自拍照，畫面中特意將五官皺起，相當大方的展現自己的「醜態」，幽默舉動被網友大讚，還有不少人感動表示：「姐姐你實在是太可愛了」、「知道你害怕我們焦慮，你還是美美的」、「你真的，我哭死。」