擁有自家船隊的南部水產業者「魚饌食」以頂級鮪魚作為食材，首創全台新零食「多多魚爆鬆球」。（業者提供）

擁有自家船隊的南部水產業者「魚饌食」以頂級鮪魚作為食材，首創全台新零食「多多魚爆鬆球」，透過滿滿鮪魚鬆結合焦糖、爆米花新吃法，鹹甜滋味口中穿梭，既夠味又爽口，讓人隨時隨地都能吃到海味滿溢的零食。

「魚饌食」從一艘小漁船起家，30多年來友善生態、與海共存。前幾年，成立品牌推廣鮪魚的不同美味，嚴選頂級鮪魚食材、注入創意，相繼推出極品鮪魚鬆、魚肉燥、油封鮪魚等優質產品，並因為美味和料理便利性，獲得許多小家庭和快節奏生活者的喜愛。

無心插柳推出的海味零食也獲得年輕客群的喜愛，像是多多魚脆條，就曾在蝦皮創下12秒賣出一罐的佳績。近期，新款海味零食「多多魚爆鬆球」，官網嚐鮮300組推出，不到半小時即完售，有顧客開心留言，終於可以在辦公室用海味零食當下午茶了。

研發團隊指出，「多多魚爆鬆球」主要向消費者傳遞吃魚不麻煩，餐桌外也能享受海味美食；除嚴選自然穀物和美式焦糖，也不惜成本放入超過25％純鮪魚鬆，打趴許多用化學香料調味的零食。

此外，業者也推出「蒲燒鮪魚腹排」，完整鮪魚腹肉搭配獨家蒲燒醬汁烘烤，營造日式經典新風味，五分鐘加熱，便能嚐到油脂均勻、甜美醇香的佳餚。