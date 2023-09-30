苗栗縣三義鄉火炎山是國內近幾來走紅的矮山，由於部分登山步道險峻陡峭，加上火炎山的山勢奇特，因此吸引許多山友前往攀登，今年8月間三義地區連續多場豪大雨勢，造成登山步道1.5公里處嚴重崩坍，經過當地火炎山登山協會山友協助開闢新步道後，近日完工可供山友們安全登山。

三義鄉火炎山因地質屬疏鬆惡地，山形非常特殊，也是苗栗縣與台中縣界間最明顯的地標，由國道1號南往北行駛，見到火炎山時就知道即將進入苗栗縣境。火炎山除了山勢特殊，更是台灣南北氣候差異的分水嶺，火炎山下方的大安溪，在冬天時溪兩側經常呈現不同的天氣，也是火炎山另1個特殊性。

過去3年來，因國際疫情影響，國人無法出國旅遊下，國內各大小山區成為國人休憩登山的新去處，因此，苗栗縣內加里山、火炎山一時間成為許多山友選擇去處。其中火炎山更因山形獨特，南側登山步道部分路段是沿著大峽谷旁而行，景觀特立，也有多處步道地勢陡峻，有相當的挑戰性，吸引不少外地山友前來嘗試。

今年8月間，因蘇拉颱風及海葵颱風外圍環流在三義全區降下多場豪大雨，強大雨勢對於原本質地就疏鬆的火炎山南側崩坍地，更造成嚴重影響，南側登山步道1.5K處，因臨近大峽谷，發生大規模崩落，造成步道中斷。

林保署新竹分署火炎山工作站獲報立即封鎖步道，請山友暫改其它步道，並請步道認養單位苗栗縣火炎山登山協會山友們協助完成改道，近日已經完工，全線已可通行，林保署仍呼籲山友，原崩塌路段已封閉，山友請勿進入，以保安全。