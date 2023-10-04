以熱愛藝術成痴聞名的營建業大老-老字號甲級營造廠地樺營造董事長、碩樺建設董事長趙素堅，最新力作即選在台北市中山北路最美樹海第一排的五段官邸特區附近，推出「碩樺藝樹」，今（3）日首度力邀以陶塑創作而備受矚目的藝術家邱梁城，以「曖曖內含光」為主題，展出他首度以陶塑與鋼雕兩種創作媒材的藝術作品。將來「碩樺藝樹」完工落成後，一樓將收藏邱梁城作品「他方」，做為永久館藏。

負責代銷「碩樺藝樹」的創意家行銷指出，藝術家邱梁城2022年受邀第七屆「東和鋼鐵國際藝術家駐廠創作計畫」，首次以鋼鐵為創作媒材，以不同於陶土的異材質延續如光漫漫系列創作，呈現出更豐富的藝術表現，此次受邀於中山北路五段「碩樺藝樹」展出《曖曖內含光》，則是邱梁城首次以陶塑與鋼雕兩種創作媒材，透過室內與戶外兩種環境同時展出，預期將帶來很不一樣的觀展體驗。

藝術家邱梁城的作品有一種雕塑少有的建築空間感，常常帶給觀者一種自由卻又神秘的感受，習自日本沖繩「赤燒」的燒陶技術，經過長時間窯火？燒後，陶塑保有柔軟土胚的量體律動與時間感，閃爍金屬光澤，有一種很特別的深沉質感，卻又熠熠生輝。似乎在召喚古老記憶的同時；也喚醒當下此刻的知覺感受。

創意家指出，這一系列作品，有著邱梁城一貫的特色；如浪板的外表、建築式的結構、與模型接縫的人為痕跡。藝術家提到這一系列的創作靈感是受到清晨、黃昏、陽光、浮雲和山巒等自然景物交互作用之下各種光影變化所啟發，就如同「碩樺藝樹」所在的位置，陽光穿過中山北路百年林蔭大樹的光線游移，更隱喻了遠方陽明山巒起伏韻律與太陽光影變幻。邱梁城希望觀賞者不僅僅是看到物理現象的光，更能藉由作品關注自己內心的光，以這道光開啟內心審美的愉悅。

據了解；「碩樺藝樹」規劃初始即以建築藝術、生活藝術為創作核心，地樺機構碩樺建設邀請旅美建築師謝佑祥操刀設計，一樓大廳以藝術空間發想，將接待櫃台、座椅雕塑藝術化，並收藏藝術品於空間中。

「碩樺藝樹」位於台北市中北路五段688號，規劃47-62坪。「曖曖內含光」雕塑展將於2023年10月3日開展。