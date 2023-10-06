憲兵訓練中心爆發嚴重的軍紀事件，去年林姓士官長夥同單位值星官宋姓中尉、張姓上士、孫姓中士，翻牆離營，到KTV唱歌、飲酒，其中服役18年的林遭大過2次懲罰，他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為他無正當理由不假離營，事證明確而應受懲罰，判決駁回其請求。可上訴。

林是憲兵訓練中心所屬勤務連二等士官長，他因在去年4月28日凌晨1點與值星官等人，未經核准，逕自營區報廢陣營具庫房後方圍牆翻牆離營，凌晨3點多，再由時任安全士官開啟會客室側門入營，軍方核定大過2次懲罰。

林提行政訴訟主張，他平時考績優良，僅因加班處理公務，超過可忍受的生理需求之飢餓極限，並由於生理處於飢餓情況，妨礙正常的守法思慮，即與其他3人不假外出約2小時，他外出仍謹守軍人紀律，並未有重大違紀之行為，僅是吃飯、喝酒，沒有影響國軍的形象。

北高行政法院認為，林無正當理由不假離營，事證明確而應受懲罰，軍方經評議會決議後，對他核予記大過2次之懲罰，與懲罰法相關規定並無違誤，判決駁回其訴訟。

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