道教名山玉笥山也成為民眾參拜與解籤之地。（吳泓勳攝）

在玉笥山修道的道長正焚香敬拜。（吳泓勳攝）

過去常在典籍中看到，甚至現代人在許多小說中，都常聽聞的所謂「洞天福地」的說法確有此地。位於江西峽江縣內的玉笥山正是兼具「洞天」與「福地」之稱的道教名山。具體為道教第十七洞天的太玄法樂天與第九福地的鬱木洞，上古神話大禹學習治水之法的故事就發生於此。如今在發展之下，也在2022年被評為大陸國家AAAA級景區。

而在此修道的道長也娓娓道來此地歷史因緣，解釋多個流派的道教修行差異，並指出所謂修道者「逍遙神仙」的認知只是種誤解，實際上修道之人是最守戒律的，但就像儒家思想一樣，修道有成之後就「隨心所欲不逾矩」。

回顧歷史，從秦漢時期孔丘明等10人隱于玉山修真悟道，其中九人成龍飛升之始，直至唐宋時期洞天福地學說興起，玉笥山作為修真悟道、養生避禍的神仙之地盛極一時。

從典籍記載，玉笥山從唐代開始編輯山志《玉笥山祖記實錄》一書，經唐、宋、元、明、清五代各編一集，合五集為今天的《玉笥實錄》。元代大詩人揭斯在《承天宮記》一文中寫道：「天下稱名山在大江之西者有三：曰匡廬、曰皂，曰玉筍，而玉筒尤為天下絕境。」

而其中的「雲騰飆馭祠」為當時唐朝吉州刺史吳雲儲祠廟，在貞觀七年（西元633年）廬陵太守吳世雲罷任歸隱玉笥山，居何君洞，拜僕固仙師為師，後全家得道。直至天寶六年（747年）唐玄宗遣中使崔明調研祠廟「靈驗顯聖」之實，後，遂立廟於玉笥山鴛鴦峰，封為「華嶽府主」，廟名「雲騰」。

直至元朝末年戰火，玉筍山道教建築群毀於兵火，道眾星散。明代以來，玉笥山道教活動的中心開始由福地所處的「承天宮」、 洞天所處的「大秀官」轉移到「雲騰飆馭祠」。在當地官方支持下，於2021年由固定處所升格為宮觀。