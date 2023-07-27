台中市7歲黃姓學童前年到校外上柔道課，遭教練何聰樂與廖姓男童輪流重摔20多次，頭部受重創不治，最高法院駁回上訴，認定何男以極為不當的訓練行為造成幼童致死，應該嚴厲加以責罰，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判處有期徒刑9年定讞。

一審判決時，男童父親在庭外氣憤地說「太輕了，我認為是一命抵一命！」他並痛批，何男完全不認錯！還認為全部是小孩的問題。他不要求錢，就是要那個「王八蛋」死！否則難消他心頭之恨。

無柔道教練證的69歲男子何聰樂，2015年起在豐原體育館免費教柔道。7歲黃童2021年4月8日學柔道，何男在4月21日晚間安排黃童與學柔道5年多的廖童對摔，指示廖童以「雙吊袖」招式摔黃童100次，黃童拒絕，何男對黃童施以「袈裟壓制」，直到允諾被摔45次才放手。

廖童依教練指示摔練，黃童曾哭喊「我的腳」、「我的頭」後臥地拒絕。廖童續摔1、2次後，黃童再拒絕並表明頭痛，但何男說「是假欸！」黃童一度嘔吐、頭撞地，何男及廖童仍接續重摔，直到黃童無反應。

何聰樂見狀將黃童抱到場邊穿鞋處，黃的舅舅前往黃身旁，發現黃已沒有反應，請人撥打119求救，黃童因訓練過程受到顱內出血、頭皮瘀傷、頭皮及四肢多處擦挫傷、中樞衰竭、昏迷指數為3分等傷害，經送醫急救後，同年6月29日中樞神經衰竭死亡。

一審及二審審酌何聰樂漠視學員的個別差異及身體狀況，用極為不當的訓練行為，使黃在幼小年紀就不幸去世，所產生的損害極大，應該嚴厲加以責罰，又考量何犯後態度是始終否認犯行，且尚未與黃的父母成立和解，判刑9年，上訴後，最高法院駁回確定。