中南部一所國立特教學校的國中女導師，因認為學生說謊、不寫功課等行為，竟逼迫她從早至放學將尿布戴在頭上，或是故意餵食朝天椒，造成其腸胃嚴重不適。高等法院台南分院經審理，依強制罪判女師拘役50日；校方與女學生及其父親協議共國賠30萬元。另，該名女學生與其父向教師提告求償，一審判他們敗訴；二審時，台南高分院認為女學生與其父已獲國賠，因此判教師不必賠償定讞。

根據判決書，女教師於2018年2月21日至4月25日擔任女學生班導師，此期間以女學生說謊、不寫功課為由，竟於教室逼迫女學生將尿布戴頭上從早直到放學，女學生為此羞愧得不敢到食堂吃飯。另，女老師甚至將女學生父親準備的早餐倒入廚餘桶，並強迫學生於上課、午休時間寫功課。

該名女學生表示，老師也會到她家中，將她的皮卡丘等玩偶全部取走，作為班級集點兌換品，同時強制她剪下皮卡丘玩偶做成筆袋，送給班上同學。當老師認為女學生不乖、犯錯或說謊時，竟調快跑步機速度，並強迫她站在跑步機上跑步作為處罰；或是上感官教學課時，女老師故意餵她吃下1湯匙朝天椒，甚至將至少3條朝天椒倒入女學生碗中，導致女學生腸胃嚴重不適。

嘉義地檢署審理時，認為女教師對女學生有7項不當行為，並依涉強制罪嫌起訴，一審原判女教師無罪。上訴二審時，台南高分院改依女教師對女學生強令頭戴尿布、餵食辣椒兩項強制罪行為，合併判女師拘役50日，得易科罰金。

2020年6月，女學生與其父和特教學校達成國家賠償事件協議，分別受償25萬元、其父5萬元。

台南高分院民事庭審認，女教師對女學生所做兩種強制罪行為，嚴重侵害女學生自由權、名義權，因此判賠4萬元。針對女師故意侵權行為，法官審酌，理應由女師與校方承擔受全部賠償責任，而此則屬於不真正連帶債務，無論女師或校方做出全部賠償時，他方對被害之賠償責任同歸消滅，因此女師不必再賠償女學生。