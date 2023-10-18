美國賓州眾議會16日一致決議，支持賓州與台灣友誼和雙邊關係，力挺台美洽簽雙邊貿易協定。駐紐約辦事處長李光章獲邀在議會演說，並以貴賓身分見證友台決議通過。

賓州眾議會第208號決議由勞工暨產業委員會就業及失業補助小組主席歐瑪拉（Jennifer O'Mara）領銜提案，羅威（David Rowe）、舒斯特曼（Melissa Shusterman）等跨黨派議員連署。16日表決，在場203名議員全數投下贊成票。

決議文寫道，1979年通過的台灣關係法是美台關係基石，維護台海和平穩定。台海和平穩定對維持自由、開放的印太地區至關重要，而台灣是維護區域和平穩定不可或缺的夥伴。

決議提到，台灣支持美國主導的印太經濟架構（IPEF），希望成為完整會員。美台21世紀貿易倡議意在發展深化雙邊經貿關係、推動共同貿易目標、促進創新包容經濟成長的具體方式，包括新的貿易協定。台灣政府已表達盼與美方簽署雙邊貿易協定（BTA）、避免雙重課稅協定（ADTA）。

台灣為賓州在亞洲第6大出口市場，去年賓州駐台貿易投資辦事處恢復運作，進一步強化雙邊經貿關係。

台灣國際參與方面，決議提到美國將持續支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織。

歐瑪拉在議案表決前說，台灣在亞洲有如西方民主最遠的燈塔，人民期望維護國家自由。她與今年稍早一同訪台的跨黨派民意代表都認為，美國對台灣的支持十分關鍵。

決議通過後，歐瑪拉及多名議員在議長麥克林登（Joanna McClinton）見證下將決議文交予李光章。這是賓州眾議會近2週前決議將今年10月10日訂為賓州「中華民國（台灣）國慶日」後，再度通過友台決議。

李光章感謝賓州眾議會再次通過友台決議，強調台灣與賓州共享自由、民主、人權價值，雙方在生物技術、人工智慧、自駕車、智慧機器人、雲端科技、有機農業及文教領域有極大合作潛力與商機，將在既有良好基礎上持續增進夥伴關係。