根據統計2022年台灣共開立84.1億張的電子發票，截至今年8月，使用電子發票營業人已超過50萬家，消費者申請使用手機條碼載具也超過1,400萬個，因此電子發票開立服務市場，已儼然成為企業在數位轉型和永續發展方面的必爭之地。

歐付寶董事長詹艾臻表示，歐付寶配合政府政策，2015年就提供消費者電子發票載具設定、歸戶及領獎服務。現在更推出每個月僅需99元的超值方案，提供給中小型企業更便捷且便宜的選擇；另外將於下個月提供針對小型店家沒有設置發票機，則可以透過歐付寶APP開立發票的服務，讓行動商戶透過手機就可完成發票開立，加速商家使用電子發票的轉型。

歐付寶除積極提供商戶全新的服務外，也持續釋出優惠給一般會員，自10月1日起，歐付寶用戶只需透過帳戶直連方式綁定台北富邦銀行帳號，並完成任一筆交易，不論金額大小，均可獲得66點歐付寶點數。目前歐付寶綁定銀行帳戶的快付功能已達13家，包含：台新、兆豐、第一、彰銀、上海、郵政、凱基、富邦、合庫、元大、中二信、華南、土銀等，未來台灣中小企業銀行、中國信託銀行、國泰世華等銀行也將陸續上線。