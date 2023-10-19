台南市北區驚傳一名2歲男童遭虐死的案件，據了解，男童18日晚間被送醫時，全身有多處傷痕，到院後不性休克身亡；警方接獲醫院通報覺得案情不單純，認為男童可能遭虐身亡，台南地檢署獲報指揮偵辦，經偵訊男童母親謝姓女及陳姓同居人，認為兩人涉嫌重大，向台南地院聲請羈押禁見。

據了解，男童昨晚送醫後雖經搶救仍不治身亡，由於男童身上有多處陳舊性傷痕，尤其腹部有明顯傷勢，醫院認為不單純而通報警方。台南地檢署今天接獲五分局通報，著手偵辦謝姓幼童疑受虐死亡案，並立刻指派檢察官吳騏璋偵辦，今天已由法醫進行解剖鑑定，進一步釐清死因。

檢方指出，謝姓男童生母謝女及陳姓同居人對男童身上傷勢說得不清不楚，避重就輕，檢方認兩人涉嫌重大，訊問後，認兩人均涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段及刑法第277條第2項前段之成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，所涉為最輕本刑5年以上重罪，晚間向台南地方法院聲請羈押禁見。

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