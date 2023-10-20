友達能源事業處處長鍾一平指出，雙方合作已進入專案開發階段，國內第一個合作案約是1MW的屋頂，預計在南部廠辦大樓，可望明年成形。至於海外布局，雙方有意在歐洲市場合作，後續也將有消息持續釋出。
而本業鋼鐵市況方面，燁輝營業副總楊世琪表示，全球不利因素尚未退去，烏俄戰爭還沒結束，以巴衝擊再起，使得歐洲復甦力道放緩，但燁輝銷售美國，不受反傾銷稅影響，美國市場相對樂觀，而整體景氣仍以保守看待。
燁輝(2023)攜手友達(2409)合作太陽能建築一體化浪板(BIPV)，設計一體成形無須支架，鎖定海外市場，以西歐、法國等有意採購高附加價值、建築美觀接受度意願高為主的市場。本業鋼市，美國市場相對樂觀，而整體景氣仍以保守看待。燁輝周五股價相對抗跌，以持平作收，新光鋼(2031)跌約1%，中鋼(2002)、中鴻(2014)跌超過1%。
友達能源事業處處長鍾一平指出，雙方合作已進入專案開發階段，國內第一個合作案約是1MW的屋頂，預計在南部廠辦大樓，可望明年成形。至於海外布局，雙方有意在歐洲市場合作，後續也將有消息持續釋出。
而本業鋼鐵市況方面，燁輝營業副總楊世琪表示，全球不利因素尚未退去，烏俄戰爭還沒結束，以巴衝擊再起，使得歐洲復甦力道放緩，但燁輝銷售美國，不受反傾銷稅影響，美國市場相對樂觀，而整體景氣仍以保守看待。
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