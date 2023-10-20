46歲韓國演員吳正世（오정세）是韓劇中的知名綠葉，曾在《雖然是精神病但沒關係》中飾演男主角金秀賢患有自閉症的哥哥，也曾演出《山茶花開時》、《智異山》、《我的室友是九尾狐》等。18日驚傳他搭的保母車撞上耕耘機，造成一死一重傷，對此公司也發聲證實了。

吳正世2008年演出電視劇《老千》出道，是戲劇中知名的綠葉和反派角色，2020年接下劇中金秀賢所飾演文鋼太的自閉症哥哥文尚泰一角，動人精湛的演技讓社會開始重視其疾病，而他當時為了圓智能障礙粉絲裴範俊（音譯）的夢想，特別履行諾言陪對方到遊樂園玩的舉動被譽為美談，沒想到，近日卻傳出他所搭的車遭遇車禍，還造成一死一重傷。

根據韓國媒體報導，吳正世所乘坐的保母車於18日晚間6時30分左右，駛到鄉間小路時不慎撞上耕耘機，導致機器上的60多歲駕駛A男送醫後不治，A男的太太也身受重傷，警方出動直升機將她送到天安醫院（音譯）治療，而保母車上的C男受到輕傷，目前沒有生命危險。

當時也坐在保母車上的吳正世也受到驚嚇和輕傷，接受簡單治療包紮後目前已經出院，警方初步調查，保母車司機表示，是因耕耘機突然出現閃避不及才發生車禍，經過酒測後確定駕駛並未酒駕，正在還原當時情形是否有超速。吳正世的經紀公司「Prain TPC」今發聲明表示，會全權負起相關責任，並誠實配合接受相關調查，希望外界不要把車禍放在車上的吳正世身上，會對死者其家屬並不禮貌。