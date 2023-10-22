疫情過後，許多遊覽車駕駛去做獲利較高的國旅業務，導致學校交通車找不到人來開。教育部近日預告修正《學生交通車管理辦法》，將國高中交通車駕駛年齡自65歲放寬至68歲，但要求逾65歲至68歲的延齡駕駛提高健康檢查頻率，以保障學生乘車安全。

現行《學生交通車管理辦法》規定學生交通車的駕駛必須65歲以下，與交通部規定68歲以下可以開遊覽車，有所差異。今年9月開學時，許多縣市學校傳出交通車流標，理由是駕駛員嚴重缺工、資格限制嚴，或因標價太低，業者寧可轉作國旅等。因此，遊覽車業者要求教育部放寬學校交通車的駕駛年齡，做為解決此問題的方案之一。

教育部召集相關團多次開會討論後，近日預告修正《學生交通車管理辦法》，交通車載運國小前的幼兒、國小學生或混齡載運中小學生，駕駛年齡都要在65歲以下；但若是載運國中、高中生者，駕駛年齡將從65歲放寬至68歲。

不過學校交通車要讓駕駛年齡逾65歲到68歲，仍有一些前提，包括一、車輛為遊覽車，已依規定裝置具有全球衛星定位功能系統（GPS）設備及設置營運車輛監控管理系統，並維持正常運作及依公路主管機關管理需要提供車輛動態資訊介接至指定之資訊平台；二、經兩次公開徵求仍無符合需求的65歲以下駕駛人。

教育部表示，逾65歲至68歲的學校交通車駕駛人，到職時，應附最近6個月內至公立醫院或勞保指定醫院之健康檢查報告；到職後，每6個月應至醫院健康檢查，但最近6個月已實施到職健康檢查者得免實施。

教育部說，65歲至68歲的學校交通車駕駛人，必須每6個月須檢附汽車駕駛人認知功能測驗或無患有失智症證明等文件，透過提高檢測頻率，以預防載運學童之延齡駕駛人身體狀況惡化，或有影響行車安全之情形發生，以保障學生乘車安全。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，疫情過後，一些遊覽車駕駛去做國旅業務，導致學校交通車沒人開。現在將國、高中交通車駕駛年齡從65歲提高到68歲，這屬合理。不過他們主張，65歲至68歲者應徵學校交通車駕駛時，應提出過去駕駛紀錄，如曾有嚴重交通違規者，學校不應聘用。