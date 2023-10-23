大立光今天正式公告前3季財報，大立光今年前3季合併營收為309.59億元，年減7%，營業毛利為143.52億元，年減20%，合併毛利率為46.36%，年減7.85個百分點，營業淨利為99.05億元，年減27%，營業淨利率為31.99%，年減8.87個百分點，稅前盈餘為159.78億元，年減29%，稅後盈餘為129.37億元，年減30%，每股盈餘為96.93元。

展望第4季，林恩平表示，原本大家對高階智慧型手機很悲觀，現在沒有那麼悲觀，高階手機需求有回來一些，因為賣得比較好，大部分高階機種都有加一些訂單，10月會比9月好，11月會比10月好。

在毛利率方面，林恩平表示，第3季延用舊機種，價格跌蠻重的，第4季價格應該沒有再跌的空間，影響生產良率的鍍膜、組裝、管理等很多環節都要改善，理論上隨著經驗值多了會好一些，有助於第4季毛利率。