美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra表示，美光台中四廠的啟用充分展現美光的技術領先地位、卓越營運成果以及滿足全球客戶需求的長期承諾。美光致力於推動台灣的發展，於在地營運的投資將在未來十年內創造數百個新的工作機會，並為周邊生態系創造上千個工作需求，為社會帶來長遠的正面影響，顯見對台灣投資、人才投資。節能方面，省電規模達1.7萬戶。

美光執行長更強調，美光記憶體應用廣泛，包括智慧應用、手機、AI題材等，先進應用帶來記憶體新機會，其中AI需要大量頻寬和容量，美光產品可望大幅提升效率，在革命中扮演要角，而在台灣擴大設廠，加速部署領先技術，將助於穩定台灣半導體領先、美光業界龍頭地位。

繼美光宣布於大陸和印度擴大後段封測製程後，台中四廠的落成啟用進一步強化了美光遍布於台灣、大陸、新加坡和馬來西亞的全球封裝與測試網絡。台中四廠除了加速推動美光部署領先DRAM技術外，對於日本及台灣擴大1-beta製程、HBM3E產能，以及未來2025年採用EUV技術量產1-gamma製程都發揮了關鍵作用。由此新廠的啟用充分展現美光提升製造能力並培育高階技術人才的決心。

美光前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉強調，身為台灣最大的外商投資者及名列前茅的雇主品牌，美光引以為榮。台灣美光超過一萬名員工於高量產DRAM製造的齊心努力，奠定了公司雄踞記憶體市場的領先地位。台灣美光致力於推動頂尖技術，維持永續營運、壯大人才培育與回饋社區，期待能為半導體生態系帶來更多助益。