11月5日公布的一項民意調查顯示，尋求連任的美國總統拜登在6個關鍵州中的5個，落後於共和黨初選的領跑者川普。

據《路透》引述《紐約時報》和錫耶納學院（Siena College）進行的民調結果報導，官司纏身的前總統川普，在亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州和賓州的支持率領先於拜登，拜登只在其中一個關鍵州、威斯康辛州領先。

川普在2016年拿下亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、賓州和威斯康辛州，而這5個州在拜登贏得2020年總統選舉發揮了關鍵作用。在2020年總統大選中，這6個州都被拜登拿下。而最新調查顯示，川普目前在這6州的支持率平均為48％，而拜登為44％。

美國人對拜登的高齡以及他處理經濟的方式感到不滿。5日公不的民調於10月22日至11月3日進行，超過70％的受訪者認為80歲的拜登太老，不適合當總統；對77歲的川普持有相同看法的受訪者只有19％。受訪者也說，他們更喜歡川普的經濟、移民和以哈衝突政策。

雖然評估全國普選的民調一直顯示拜登和川普勢均力敵，但總統選舉結果通常取決於少數幾個搖擺州的結果。拜登可能需要再次贏得其中多個搖擺州才能成功連任。

針對5日公布的民調結果，拜登競選團發言人說，「現在離選舉還有一年多，一年後的預測往往有所不同。你們無須相信我們的話，當年蓋洛普（Gallup）預測歐巴馬總統將以8個百分點輸掉選舉，但一年後他卻輕鬆連任了。」