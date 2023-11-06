該英國券商表示，十月的就業資料弱於預期，以及聯準會的鴿派評論，這些都讓巴克萊推延了升息時間點。

美國勞動部上周五公布了倍受矚目的就業資料，失業率在十月升到3.9%，高於九月的3.8%，並為自2022年1月以來最高水準。

巴克萊經濟學家在一份報告中表示，聯準會公開市場委員會將需要繼續收緊政策，並將不得不維持高於市場預期的利率軌跡，以及在2024年9月之前不會降息。