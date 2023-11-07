雙11進入倒數！「蝦皮購物11.11最強購物節」暖身開跑至今已吸引破4百萬人次造訪活動頁，平台喊出11月11日當天業績較平日成長8倍的目標。此外，為滿足所有用戶的購物需求，「蝦皮購物11.11最強購物節」宣布優惠再加碼，11 月11日每人最高領21張「全站1.1折起優惠券」，且當日下單就送 Uber One 會員及乘車優惠，下單滿額還有機會將「挪威郵輪奮進號基隆-那霸4日雙人行」、「20%蝦幣回饋券」等限定大獎帶回家。

「蝦皮購物11.11最強購物節」Hoppi 嬰兒純水濕紙巾加蓋款 80抽12包(4袋)，優惠價419元。（蝦皮提供／古明弘台北傳真）

從雙11暖身期間發現，民生用品今年不僅蟬聯站上買氣第一名，相比去年更有雙位數成長，尤其美妝保健成長近2倍、寵物用品成長2.5倍，多片裝的寵物尿布墊更已賣出萬單，可見不少消費者打算趁著優惠，一口氣買整年份的商品。

「蝦皮購物11.11最強購物節」高露潔抗敏專家牙膏4入組，優惠價336元。（蝦皮提供／古明弘台北傳真）

11月11日蝦皮購物攜手品牌賣家精選夯品價格直降，Dyson V12s SV46 Detect Slim Submarine Plus用券下單不到2萬元，相當於近5折價入手；富士軟片最經典的復古風FUJIFILM Evo拍立得相機套組，優惠下殺只要6840元，此外，下單聰明使用「全站1.1折起」優惠券最高再省3000元，Xiaomi 13 Lite 8GB+256GB蝦皮獨家價8999元，用券下單最低不到6千元即可入手。