桃園市政府考量疫後機場捷運運量攀升，加上TPASS通勤月票使用者激增，向中央提出80多億元增購列車，但市長張善政不滿中央只願「考慮」，未給地方協助。對此，前桃園市長、行政院副院長鄭文燦7日發布4點聲明，強調交通部今年10月主動拜訪桃園市政府時就盼桃捷提出購車計畫，也承諾會考慮實際需求補助部分經費。

目前機捷有直達車11輛、普通車20輛，當前桃園市府提出增購列車計畫，擬增購直達車4輛、普通車11輛。

鄭文燦指出，自己在擔任市長時就請桃園捷運公司評估，若要縮短發車班距，必須增購多少列車。因2020年開始，因為疫情導致國境管制，運量大減，購置新列車暫時緩議。今年也特別提醒桃園市政府購置列車計畫必須及早規劃，並爭取中央支持，主因是因為列車從訂購到製作、交車，至少要三年，而且還需要與原廠川崎重工協商。

鄭文燦接著說，今年因為疫情結束，加上行政院通勤月票帶動運量至每日10萬人次，因此，有必要進行未來的購車規劃，增加機場捷運的營運能力。交通部鐵道局於今年10月主動拜訪桃園市政府時表示，希望桃捷公司提出購車計畫，交通部會考慮桃園國際機場聯外交通的需求，補助部分經費。