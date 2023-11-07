台北市立聯合醫院除醫護人力短缺，也面臨人才招聘問題，雖然提出加薪計畫，不過仍舊有許多主管職懸缺，院方分析，原因在於聯醫為公家機關，任主管職必須具公務員身份，不過相較於民間醫院，公務員待遇無法比擬，若透過「行政法人化」將可以增加人事彈性。台北市長蔣萬安對此予以支持，並要求聯醫盡速研擬可行性。

聯醫總院長蕭勝煌表示，轄下總共有6501名員工，其中公務員的比例僅只有16.77％，結構上並不符合常理。他近一步解釋，聯醫為公家機關，上至總院長、下至主任，若要擔任主管職必須要有公務員資格，以藥劑部主任為例，每年經手上億元的採購案，符合資格的只有3人，2人因薪資待遇而沒有意願轉任公務員，只剩1人要怎麼做招聘程序？

蕭勝煌形容，聯醫行政法人化後，北市衛生局與聯醫間的關係就如同北市捷運局與台北捷運公司，仍要受到市府與市議會的監督，但人力與人事規畫就能夠更靈活。

他說，會在半年內完成行政法人化的規畫計畫，並與衛福部溝通並報請同意，往後也會向議會報告並訂定自治條例。

不過，外界認為行政法人化並非沒有疑慮，原因在於聯醫行政法人化後，就得依規定成立董事會，屆時無論是對外投資，或是醫療費用調整的權力都將交由董事會，恐將引發紛爭。對此聯醫則解釋，無論是對外投資、高價醫材購入，或是屆時聯醫的醫療費要調整，即使董事會通過後，仍須經北市主管機關同意才能實行。

蔣萬安除了表達支持聯醫行政法人化的態度外，也要求相關單位盡速研議可行性，並加速推動。