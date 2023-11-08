因預期聯準會此波升息周期已告一段落，美國基準的10年期公債殖利率，6個交易日中已有5天是下降的。總價高達480億美元的3年期票券拍賣踴躍，再加上下半周美國10年期票券以及30年期公債投標都將陸續到期，預期價格上漲下，公債殖利率跌幅跟著擴大。

這幾天市場對聯準會升息循環即將結束寄予厚望，但相關官員對美國利率看法卻是謹慎發言。根據芝商所CME的FedWatch工具，市場預估聯準會在12月政策利率例會上，再次維持利率不變的可能性竟有90.2%，遠高於一周前68.9%。

美國經濟學者，同時也是聯準會理事的Christopher Waller指出，美國第3季經濟成長季增年率為4.9%，是一種爆發的現象，聯準會下次會不會因此升息，值得好好觀察。

另位理事Michelle Bowman表示，美國最近的經濟成長還是非常強勁且增幅不小，聯準會政策利率是時候可考慮再向上調升。但明尼阿波利斯以及芝加哥的聯邦準備銀行兩位行長，則保留降息的可能性。聯準會主席鮑爾將於美東8日與9日發表演說。

個股表現中，因美國公債殖利率下滑，推升微軟與蘋果等大型科技類股，分別上漲1.12%以及1.45%，成為推升標普500指數以及那斯達克指數的最大動力。

美股最新收盤行情，道瓊漲56.74點或0.17%，收34,152.60點。那斯達克漲121.08點或0.9%，收13,639.86點。標普500漲12.4點或0.28%，收4,378.38點。費城半導體指數也漲26.57點或0.77%，收3,471.46點。

其中，標普500已連續第7天上漲，那斯達克則是連漲8天，均創兩年以來連續上漲的最長交易天數。道瓊則是連續第7個交易日上漲，這是自7月曾創連13個交易日上漲以來，最長的一次。

標普11大類股中，由於需求不佳以及美元走強，原油價格一度大跌超過4%，故能源是當天表現最差的族群，收跌超過2%，原物料也大跌近2%。不過，非必須消費以及科技類股都有至少1%的漲幅。