華爾街股市主要指數今天都收黑，主因美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）說，如有必要進一步升息來降低通膨，聯準會準備好這麼做。
道瓊工業指數下跌220.33點或0.65%，以33891.94點作收。
標準普爾500指數下滑35.43點或0.81%，收4347.35點。
科技股那斯達克指數下跌128.96點或0.94%，收13521.45點。
費城半導體指數下跌20.34點或0.59%，收3452.34點。（譯者：楊昭彥）1121110
華爾街股市主要指數今天都收黑，主因美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）說，如有必要進一步升息來降低通膨，聯準會準備好這麼做。
道瓊工業指數下跌220.33點或0.65%，以33891.94點作收。
標準普爾500指數下滑35.43點或0.81%，收4347.35點。
科技股那斯達克指數下跌128.96點或0.94%，收13521.45點。
費城半導體指數下跌20.34點或0.59%，收3452.34點。（譯者：楊昭彥）1121110
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。