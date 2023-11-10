華爾街股市主要指數今天都收黑，主因美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）說，如有必要進一步升息來降低通膨，聯準會準備好這麼做。

道瓊工業指數下跌220.33點或0.65%，以33891.94點作收。

標準普爾500指數下滑35.43點或0.81%，收4347.35點。

科技股那斯達克指數下跌128.96點或0.94%，收13521.45點。

費城半導體指數下跌20.34點或0.59%，收3452.34點。（譯者：楊昭彥）1121110

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