投資人關注即將公布的企業財報，同時美國公債殖利率回落，美股主要指數今天多收高，但漲幅及降幅不大。
道瓊工業指數下跌40.33點或0.12%，收34112.27點。
標準普爾指數上漲4.40點或0.10%，收4382.78點。
那斯達克指數揚升10.55點或0.08%，收13650.41點。
費城半導體指數上揚1.21點或0.035%，收3472.67點。（譯者：陳正健）1121109
投資人關注即將公布的企業財報，同時美國公債殖利率回落，美股主要指數今天多收高，但漲幅及降幅不大。
道瓊工業指數下跌40.33點或0.12%，收34112.27點。
標準普爾指數上漲4.40點或0.10%，收4382.78點。
那斯達克指數揚升10.55點或0.08%，收13650.41點。
費城半導體指數上揚1.21點或0.035%，收3472.67點。（譯者：陳正健）1121109
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