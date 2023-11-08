茂迪第三季每股盈餘為0.2元，累計前三季每股盈餘0.66元，較去年同期0.54元成長。第三季單季毛利率為15.6%，營益率為7.3%，均優於上季及去年同期；累計前三季毛利率為16.4%，營益率為7.8%，也都好於去年同期。

茂迪指出，前三季營收下滑但獲利成長，主要為海外訂單成長，尤其來自日本訂單貢獻良多，另外，次世代TOPCon模組出貨比例不斷提升，已超越60%比重，TOPCon模組出貨上升，進一步推升毛利率成長。

茂迪響應台灣政府綠能政策，在2017年成立電力子公司專營下游電力系統開發業務。自2018年起逐步實施精實計畫，調整產能規模，主攻利基產品，不再追求規模擴大。預估第四季的掛表量40MW，明年首季掛表量會再增至65MW，2Q電力營收會有較明顯增加。茂迪在模組的產能維持在400MW，漁電簽約估20MW。

而在漁電共生方面，2MW漁電共生已經開工，茂迪養殖有自已的團隊，並租用2個養殖場養蝦，至於漁電共生的電力掛表對營收的貢獻可能要到2025年。今年下半年因政治力影響，政治口水打到太陽能，期待明年首季大選結束後明朗化。

至於因應進口模組的策施，王丁召表示，今年台灣用1-8月的太陽能裝置量約1.71G，而海外模組占30%，約500MW，茂迪的因應方式，聚焦在VPC和自有案場。