台灣與英國今日正式簽署「提升貿易夥伴關係協議（ETP）」，未來將就數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排等三項議題展開談判。行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中說，我國是英國首個完成簽署ETP的國家，且此協議是「活的」，未來擬新增貿易便捷化、反貪腐、國內服務業管理、旅遊業等議題，但不設談判期程，只求盡快。

繼台美21世紀貿易倡議完成簽署首批協定，及台灣預計年底與加拿大簽署「投資促進及保障協議（FIPA）」後，台英預計以今日簽署的ETP作為談判架構，除三大優先議題外，並保留彈性擴充空間，鄧振中說明，此協議架構就如WTO協定，簽完後還會發展許多附件，從基礎向上新增題目，最終構成完整的國際協定。

鄧振中說明，今日簽署完畢後，將立刻展開三大優先議題談判，我方會做好充分準備，當前規畫是三個題目一起談，讓各單位進度一致，但個別議題將分別簽署不同協議。未來有望擴充的領域，方向和國際關注、台美21世紀貿易倡議的類似，如貿易便捷化、反貪腐、國內服務業管理等，也會與企業界討論相關題目，再與英方商量。

談及談判進度目標，鄧振中說，還是要看實質談判內容，例如數位貿易領域不涉及很大的衝突性，但投資部分就很廣，並非只限定在保障層面，現在沒辦法預期何時能完成，只能盡快，趁國際關係有利的條件下盡快進行，「希望這個樹繼續長，變成很大的樹」，盼藉此建立良好且有體系的台英關係，給其他國參考。

媒體問及，相較投資、再生能源，數位貿易外界較為陌生，是否有實質談判內容？經貿辦副總談判代表楊珍妮補充，歐洲在數位科技管理上，注重公平競爭和消費者保護跟，可望觸及無紙化、快速通關及消除貿易障礙等，電子簽章也有望涵蓋在此。

至於是否尚有其他國家正在商討其他貿易議題，鄧振中態度保守，他說，只要在經貿辦這個招牌之下，不會停止與國外接觸，「有機會就去挖、有機會就去推」，但重點在於每個國家模式不一樣，方式很難一體適用。