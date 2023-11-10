《2023商業服務業年鑑》10日由主持的經濟部商業發展署發表，內容除了更新商業服務業相關政策，更重要是統整國內、外重要數據資料。商業發展署署長蘇文玲指出，2022年我國服務業創造的產值超過13兆元，佔GDP約61％，就業人口達680萬，占總就業人數近60％，足以可見，服務業在我國經濟發展和就業穩定中，扮演著重要角色。

此外，當前全球經貿環境發展多變，我國內需消費動能依然強勁，民間消費實質成長率今年第2季逾12％，服務消費擴增為最主要帶動經濟成長的力量。蘇文玲指出，商業發展署準此三方面致力於商業服務業的產出提升，包括：優化基礎服務，推動商業服務業科技化、提升效率，以及營造更溫暖的消費體驗。

年鑑專案執行單位商業發展研究院表示，基於AI應用的快速擴散，此次以「生成式AI與新經貿環境下之服務業永續發展」為主軸，邀請專家分別從ESG永續經營、人工智慧應用、人力轉型策略、服務貿易協定動態、企業海外布局對策、服務創新模式等六大構面深入探究，輔以國內外知名案例，讓讀者快速掌握國內外商業服務業的前瞻商機，做為企業邁向永續經營的參考。