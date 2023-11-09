英國線上遊戲公司 RANT Casino 統計出「最容易偷吃的職業」，表示有85％的偷吃是發生在職場上，其中又有20％的人出軌對象是同事，而最容易偷吃的職業前三名依序是銷售業務、教育相關職業與醫療照護工作者。研究團隊表示，在職場上偷吃很刺激，對很多工作專業度高的人來說似乎是很難抵擋的誘惑。

綜合外媒報導，英國線上遊戲公司 RANT Casino 近日統計出最容易偷吃的職業，有85％發生在職場上，其中有20％的人坦言，偷吃對象是同事。根據報告，最容易偷吃的職業前10名依序是銷售業務、教育相關職業（老師、訓練師）、醫療照護、運輸物流、活動管理、工程師和製造業、建築業、會計或銀行相關的職業、資訊科技與職業軍人。

其中「銷售業務」居於排行榜冠軍，有14.5%的人承認曾在職場上偷吃，研究團隊認為，這可能與該職業需要和更多人接觸交流，且上下班時間較不固定有關。

另研究人員表示，在職場上偷吃是種很刺激的體驗，對於工作有高度專業性的職業來說，似乎特別難抵抗這樣的誘惑。此外，研究團隊指出，許多人偷吃同事的原因不外乎就是朝夕相處之下，產生情感寄託，最後萌生感情。