一名人妻抱怨，老公愛愛時很喜歡講話，好幾次都讓她當場喪失興致，因此後來都會直接叫老公閉嘴，但效果不佳，讓她很困擾。性健康管理中心主任童嵩珍表示，做愛時喜歡講話可能是因為「焦慮」，建議可慢慢練習，察覺自己快分心時努力集中精神在「舒服」的感覺上，並放緩愛愛的速度，解決講不停的問題。

性健康管理中心主任童嵩珍在YouTube影片上分享，曾遇到一個案例，妻子抱怨老公在愛愛的時候很喜歡講話，每次快要射精就會問「爽不爽？我快不快？我這樣摸妳舒不舒服？」導致快到頂點的人妻一聽到直接冷掉。

童嵩珍表示，人妻對於老公做愛時講不停，感到很不滿，因為有好幾次都被這樣弄到很沒興致，因此後來老公只要一開口講話，她就會立刻「噓」，但仍無法阻止老公在緊要關頭狂說話的壞習慣。

童嵩珍指出，這個狀況可能是「焦慮」導致的，人焦慮常做出假動作，而假動作可以是身體上的，也可以是言語上的，甚至可以是心理上的分心。而要如何減緩，最好的辦法就是練習；在愛愛的過程，感覺到自己快分心時，請再次集中在「舒服」的感覺上，並放慢速度，看看到底是哪條神經、哪個感覺出了問題。

童嵩珍也說，在性愛過程中發現伴侶愛說話，一直制止對方開口講，或是對此避而不談都不是很好的解決方法，建議可以透過情境不斷練習、慢慢改善。