汪小菲過去為大S砸下3.5億台幣在台北開設S Hotel，隨著大汪離婚，去年便傳出S Hotel要改名成菲行商旅，但近日汪小菲在直播中確認，S Hotel將改名為MGallery（中文名：美憬閣），對此，媒體求證飯店公關，對方表示這是因為加入新集團，與汪小菲的私生活無關。

汪小菲和大S前年簽字離婚，原本雙方好聚好散，但因去年大S梅開二度嫁具俊曄，讓汪小菲多次因被告在網上留言暴走，甚至還扯出床墊之亂，疫情解封後，汪小菲多次來台，傳聞是要處理在台事業，近日汪小菲宣布飯店改名，外界認為此舉是切割前妻，據《TVBS新聞網》報導，飯店公關否認，強調改名不關老闆的私生活。

如同汪小菲在直播中表示：「其實最近PHILIPPE STARCK整個系列的酒店，已經被雅高集團這個併購了，還保存他們這些名字、設計」，「所以呢，我們酒店今天呢，今天也決定加入到全世界最大酒店管理集團之一的雅高集團，以『美憬閣』的名字，英文就是『MGallery』這個名字重新的再給大家提供更好的服務」，宣布飯店將改名並迎來新合作夥伴。而飯店員工聽聞此事，表示還沒聽說，門口的招牌還是舊名稱。

而被母親稱讚專心處理事業時最帥的汪小菲，昨下午發文分享這周行程，先是到上海進博會參加展覽，接著宣布S Hotel新動向，「順利與雅高集團簽約，委託他們升級改造管理台北philippe Starck 設計的飯店，加入美璟（憬）閣品牌的大家庭」，並現身上海當代藝術節，這幾天要再度來台，可說是馬不停蹄。